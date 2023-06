La FF91 2.0 Futurist Alliance è una berlina elettrica da 1050CV con un prezzo di 309.000$

Faraday Future è l’ennesimo brand di lusso a sfidare Tesla nel tentativo di prendere la corona del segmento degli EV di fascia premium. L’azienda ha presentato il suo primo veicolo: la FF 91, che verrà proposta anche in una edizione limitata chiamata Futurist Alliance. Il prezzo è piuttosto impegnativo, per usare un eufemismo: 309.000 dollari, quasi quanto una Lamborghini Urus.

Si tratterebbe di una delle berline elettriche più costose sul mercato. Ci si avvicina, ma fino ad un certo punto, la Lucid Air Sapphire, con il suo prezzo di listino di 249mila dollari. Ad ogni modo, stiamo comunque parlando di un’edizione limitata con un allestimento molto specifico. Non sappiamo quanto costerà il modello di base – ammesso che ‘base’ sia un termine appropriato – , mentre sappiamo che la FF 91 2.0 Futurist verrà proposto ad esattamente 249mila dollari, cioè tanti quanti ne chiede Lucid Air per la sua Sapphire.

Sia il modello FF91 2.0 Futurist Alliance che il modello Futurist sono alimentati da tre motori elettrici e possono accelerare da 0 a 60 mph in 2,27 secondi. Queste vetture da 1050 cavalli possono raggiungere una velocità massima di 155 mph, e la loro batteria da 142 kWh può garantire un’autonomia di circa 381 miglia, inferiore a quella di una Tesla Model S ma superiore a quella di una Model Y. Entrambi i modelli hanno gli stessi sedili “gravità zero” con un ampio angolo di reclinazione per il comfort, nonché display posteriori da 27 pollici per i passeggeri.

Tuttavia, il produttore automobilistico produrrà solo 300 vetture EV Futurist Alliance, che avranno un design esclusivo dei cerchi e saranno disponibili nei colori argento brillante, argento opaco e nero opaco. I proprietari di Futurist Alliance riceveranno anche un’esclusiva formazione professionale su piste di corsa e un Apple Watch con pre-installata un’app per controllare da remoto il veicolo. Inoltre, i primi 91 proprietari riceveranno un pacchetto di comunicazioni satellitari ad alta velocità incluso nell’acquisto.