Dylan Dog/Batman: le copertine del primo numero del crossover

Il 29 giugno sarà disponibile in edicola e fumetteria il primo numero di Dylan Dog/Batman, il nuovo e più atteso crossover della collaborazione tra Sergio Bonelli Editore e DC Comics. Per quest’occasione l’albo, dal titolo “L’ombra del Pipistrello”, sarà presentato in tre edizioni differenti.

Ecco le varie cover.

Le edizioni che verranno proposte saranno: la regular, con copertina di Gigi Cavenago, venduta al prezzo di 4,90 euro sia in edicola che in fumetteria e online; la Variant bianca, venduta al prezzo di 6 euro, disponibile solo in fumetteria e sullo store online di Bonelli; la variant metallica, con copertina di Gigi Cavenago, venduta al prezzo di 8 euro, solo in fumetteria e sullo store di Bonelli.

Il formato di Dylan Dog/Batman 1 sarà di 64 pagine a colori, nelle dimensioni 16×21 cm. L’albo è scritto da Roberto Recchioni e disegnato da Werther Dell’Edera e Gigi Cavenago.

La miniserie Dylan Dog/Batman sarà divisa in tre numeri. La storia si svolgerà tra Gotham City e Londra, e vedrà coinvolti, oltre a Dylan Dog e Batman, anche personaggi come Groucho e Alfred, Gordon e Bloch, Xabaras, Joker, Killer Croc, Madame Trelkovski, Catwoman, Killex, Deadman, Etrigan e John Constantine.