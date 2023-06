Disney+: tutte le novità esclusive del 2023

Disney+ ha annunciato i nuovi titoli che debutteranno in esclusiva sulla piattaforma streaming in Italia nel 2023, tra cui il documentario originale britannico Wagatha Christie (titolo provvisorio) con Coleen Rooney, nonché la seconda stagione della serie Marvel Studios Loki, in arrivo il 6 ottobre, con Tom Hiddleston e Sophia Di Martino. Arriverà anche la terza stagione della serie comedy originale di successo Only Murders in the Building (8 agosto) con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, oltre alla seconda stagione della serie FX Welcome to Wrexham, che continuerà a seguire il viaggio di Rob McElhenney e Ryan Reynolds con il Wrexham AFC, mentre The Bear, la serie originale FX acclamata dalla critica, tornerà a Chicago con Carmy e i suoi collaboratori impegnati a trasformare la loro malmessa paninoteca in un locale di qualità superiore.

L’attesa serie originale britannica Full Monty – La serie, inoltre, debutterà in Italia il 5 luglio, 25 anni dopo il successo del film originale britannico. Tra gli altri originali del Regno Unito confermati per il 2023 ci sono Rapina e Fuga (titolo originale: Culprits), una serie cupa e divertente con Nathan Strewart Jarrett (Generation) e Gemma Arterton (Funny Woman) e Brawn; The Impossibile Formula 1 Story (titolo provvisorio), una storia sportiva britannica raccontata da Keanu Reeves. Gli originali EMEA includono l’antologia sci-fi animata Kizazi Moto: Generazione di Fuoco, prodotta dal regista vincitore del premio Oscar Peter Ramsey, con creatori provenienti da Zimbabwe, Uganda, Sudafrica, Nigeria, Kenya ed Egitto, in arrivo il 5 luglio; oltre alla serie originale italiana I Leoni di Sicilia, basata sull’omonimo bestseller di Stefania Auci, che racconta l’avvincente storia della famiglia Florio. I fratelli Paolo e Ignazio sono due piccoli commercianti di spezie fuggiti da una Calabria ancorata al passato e in cerca di riscatto sociale.

Dopo il film Marvel Studios Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che ha fatto il suo debutto su Disney+ a maggio, il mese di giugno offrirà poi un’esclusiva selezione degli ultimi blockbuster, tra cui il fenomeno globale di James Cameron Avatar: La Via dell’Acqua in arrivo il 7 giugno e il nuovo film originale Flamin’ Hot diretto da Eva Longoria che sarà disponibile a partire dal 9 giugno. A questi titoli si aggiunge anche la serie thriller di spionaggio targata Marvel Studios Secret Invasion, con Samuel L. Jackson, che farà il suo debutto sulla piattaforma streaming il 21 giugno.

General Entertainment

La seconda stagione di The Bear di FX torna a seguire le vicende di Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach). La serie targata FX parla di cibo, famiglia, della follia della routine, del fascino del Senso di Urgenza e dei suoi ripidi e pericolosi lati negativi. Anche Welcome to Wrexham di FX, una docuserie sul calcio, tornerà con la seconda stagione.

La serie comedy murder-mystery Only Murders in the Building, nata dalle menti di Steve Martin, Dan Fogelman e John Hoffman, torna l’8 agosto su Disney+ con la terza stagione. In arrivo nel 2023 anche I segreti delle sorelle Sozahdahs, che segue 10 sorelle musulmane americane la cui fede e i cui legami sono messi a dura prova mentre cercano di destreggiarsi tra le aspettative culturali, le loro carriere e l’amore a Los Angeles; il film comico Miguel deve combattere (agosto 2023), che racconta di una serie di esilaranti disavventure di un liceale che cerca di partecipare al suo primo combattimento in assoluto; e Il ladro di gioielli, un incredibile resoconto in prima persona di Gerald Blanchard, una delle più abili menti criminali della storia moderna.

MARVEL

Loki debutterà il 6 ottobre e sarà in assoluto la prima serie Marvel Studios a tornare per una seconda stagione. La serie è interpretata da Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino e Gugu Mbatha-Raw e riprende immediatamente da dove si era interrotta la prima stagione.

Echo arriverà il 29 novembre, con tutti gli episodi disponibili il giorno stesso del debutto. La serie racconta la storia di Maya Lopez, la cui condotta spietata a New York la segue anche nella sua città natale. Maya deve affrontare il suo passato, ricollegarsi alle sue radici di nativa americana e comprendere il significato di famiglia e comunità se vuole sperare di andare avanti.

LUCASFILM

Guerriera… emarginata… ribelle. Jedi. Ahsoka arriverà nell’agosto 2023. Ambientato dopo la caduta dell’Impero, Ahsoka segue l’ex Cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile.

PIXAR

Win or Lose (dicembre 2023) sarà la prima serie ufficiale con episodi di lunga durata targata Pixar confermata per Disney+. La serie segue le storie intrecciate di diversi personaggi che si preparano per la grande partita di softball del campionato.

NATIONAL GEOGRAPHIC

Bertie Gregory tornerà su Disney+ nel 2023 con una seconda stagione di Avventure estreme con Bertie Gregory che porterà gli spettatori in viaggi epici e avvincenti che si spingono negli angoli più spettacolari e segreti del nostro mondo selvaggio.

DISNEY BRANDED TELEVISION

Anche i Wildcats della East High torneranno su Disney+ con una quarta stagione di High School Musical: The Musical: La Serie.

