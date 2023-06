Diablo IV: Halsey e Suga dei BTS annunciano il video musicale “Lilith”

Ieri sera Blizzard Entertainment ha presentato in anteprima il video musicale ufficiale “Lilith (Diablo IV Anthem)” a opera dell’artista multi-platino Halsey e SUGA dei BTS, in uscita il 5 giugno 2023. I primi 20 secondi sono stati presentati in anteprima all’epico evento di lancio di Diablo IV al Vibiana di Downtown Los Angeles. L’inferno si è letteralmente scatenato quando i partecipanti, tra cui i colleghi collaboratori di Diablo IV come Gottmik (RuPaul’s Drag Race) e gli ospiti speciali Offset (rapper), Tinashe (cantante), David Harbour (attore, Stranger Things), Khleo Thomas (attore e giocatore) e altri hanno ballato tutta la notte al ritmo di un DJ set di Zedd, mentre le immagini a tema venivano proiettate sulle pareti della cattedrale storica. Nello sneak peek, gli spettatori vengono immediatamente immersi in un mondo oscuro e inquietante in cui Halsey incarna la protagonista del gioco, la Beata Madre Lilith.

Oggi c’è molto da festeggiare: il lavoro del nostro incredibile team, il nuovo inno di Diablo IV composto da Halsey e i giocatori che entrano per la prima volta nella visione completa di Diablo IV. Questo è il culmine di anni di duro lavoro e non vediamo l’ora che i giocatori diventino parte di Sanctuarium insieme a noi.

ha dichiarato Rod Fergusson, Direttore Generale di Diablo.

Nel dicembre 2022, Halsey ha illuminato il palco dei The Game Awards per annunciare la data di uscita, 6 giugno 2023, del quarto capitolo della serie Diablo eseguendo la sua canzone “Lilith”. Diablo IV è disponibile per il pre-acquisto su PC Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4. Pre-acquistando oggi la Ultimate Edition, si potrà inoltre accedere al gioco prima del giorno di uscita. Per ogni download digitale sono disponibili anche pacchetti deluxe che includono armature aggiuntive, pass stagionali per le battaglie e altro ancora. Ulteriori dettagli su prezzi e disponibilità sono disponibili qui.

