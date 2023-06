BeReal introduce finalmente i messaggi privati, ma funzionano in modo ‘peculiare’

Come ricorda Engadget, BeReal è stata l’app dell’anno per iPhone nel 2022 secondo Apple, ma di recente l’interesse intorno a questa app di social media è diminuito. Ora, la società francese ha introdotto “RealChat“, una funzione di messaggistica privata a lungo richiesta dagli utenti della piattaforma.

La funzione è una delle più richieste, ha dichiarato l’azienda. A differenza di ciò che avviene su altre piattaforme, su BeReal puoi inviare messaggi ad un altro utente solo se sei suo amico sulla piattaforma. È possibile cancellare i messaggi, ma solo se entrambi gli utenti lo vogliono, altrimenti il messaggio non verrà cancellato anche dall’app del proprio amico. Inoltre il sistema di chat includerà funzioni di blocco e segnalazione.

BeReal ha un approccio interessante e un po’ disordinato ai social media. Invia notifiche ad un orario diverso ogni giorno, spingendoti a condividere rapidamente foto scattate contemporaneamente con la fotocamera anteriore e quella posteriore del tuo telefono. Hai un intervallo di due minuti per farlo, costringendoti a condividere momenti spontanei senza dedicare tempo extra per assicurarti che le foto siano perfette. Gli amici vengono avvisati quando sei in ritardo o modifichi una pubblicazione