And Just Like That…: nuovo trailer, il documentario e il ritorno di Kim Cattrall

Sky annuncia il canale maratona, il documentario e un nuovo trailer per And Just Like That... e Sex and the City: Kim Cattrall tornerà per un cameo.

Dal 23 giugno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW l’attesissima seconda stagione della serie Sky Exclusive And Just Like That…, il nuovo capitolo di Sex and the City. Dal produttore esecutivo Michael Patrick King, i nuovi episodi, di cui viene oggi rilasciato il trailer ufficiale italiano, vedono il ritorno delle protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. E a celebrare i venticinque anni dalla messa in onda del primo episodio di Sex and the City, che ha segnato la storia del piccolo schermo rivoluzionando la rappresentazione delle donne in TV e della sessualità femminile, dal 18 al 23 giugno al canale 113 si accende SKY Serie Maratone (25° Anniversario): tutte le sei stagioni del cult HBO, una al giorno, riproposte integralmente. Tutte le stagioni sono ovviamente disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW.

Inoltre, il 18 giugno in prima serata su Sky Documentaries e in simulcast su Sky Serie arriva And Just Like That… Il documentario, che sarà disponibile anche on demand e in streaming. Alla fine degli anni Novanta, “Sex and the City” ha preso d’assalto la televisione con la sua visione originale, onesta e divertente dell’amore, delle relazioni e del sesso, guadagnando legioni di fan in tutto il mondo. Oltre vent’anni dopo, questo documentario esclusivo offre uno sguardo unico dietro le quinte delle riprese del nuovo capitolo And Just Like That…, includendo filmati e interviste inedite, tra cui quelle a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Con membri storici del cast e nuovi arrivati, oltre a scrittori, costumisti, produttori e troupe, questo emozionante tributo celebra il ritorno di Carrie, Charlotte e Miranda mentre continuano a consolidare la loro amicizia e la loro vita a New York City.

Ritornano nei nuovi episodi di And Just Like That… anche Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang e Alexa Swinton. Oltretutto, sembra che Kim Cattrall, quarto membro fisso del cast protagonista della serie originale finora assente nel sequel, tornerà nel finale di stagione per un cameo.

Produttori esecutivi della serie sono Michael Patrick King, John Melfi, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon. Fra gli sceneggiatori, oltre a Michael Patrick King, abbiamo anche Samantha Irby, Susan Fales-Hill, Lucas Froehlich, Rachel Palmer, Julie Rottenberg e Elisa Zuritsky. Fra i registi della nuova stagione lo stesso King, Cynthia Nixon, Ry Russo-Young e Julie Rottenberg. La serie HBO “Sex and the City” è stata creata da Darren Star dal romanzo “Sex and the City” di Candace Bushnell.

