The Flash: secondo Andy Muschietti il protagonista Ezra Miller è insostituibile

I problemi personali di Ezra Miller hanno condizionato lo sviluppo di The Flash, al punto che, l’anno scorso, sembrava che il film potesse anche non uscire. Ma il regista Andy Muschietti ha voluto confermare lo stesso Ezra Miller anche per un eventuale sequel.

Ecco le sue parole:

Se mai ci dovesse essere un sequel ci sarà sempre Ezra come protagonista. Non credo che ci sia qualcuno che possa interpretare meglio quella parte. Le altre versioni del personaggio sono state ottime, ma questa è stata eccellente. E la presenza dei due Barry è un qualcosa di unico, che sembra essere stata fatta apposta per lui.

E la produttrice Barbara Muschietti ha aggiunto:

Durante le riprese Ezra è stato assolutamente professionale, ed ha dato tutto per questa parte, sia a livello fisico, che emotivo. Posso dire che è stato fantastico.

Ezra Miller sarà affiancato in The Flash da Sasha Calle, Michael Shannon (“Bullet Train,” “Batman v Superman: Dawn of Justice”), Ron Livingston (“Loudermilk,” “The Conjuring”), Maribel Verdú (“Elite,” “Y tu mamá también”), Kiersey Clemons (“Zack Snyder’s Justice League,” “Sweetheart”), Antje Traue (“King of Ravens,” “Man of Steel”). E ci saranno anche i Batman di Ben Affleck e Michael Keaton (“Spider-Man: Homecoming,” “Batman”).