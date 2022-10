Ezra Miller rischia 26 anni di carcere per un furto commesso in Vermont, cosa sta succedendo all’interprete di Flash?

Ezra Miller rischia fino a 26 anni di carcere in Vermont per un furto commesso ai danni di due residenti. Riuscirà a salvare la sua carriera?

Questa mattina Ezra Miller si è dichiarato “non colpevole” per un’accusa di rapina che gli è stata imputata in Vermont. L’attore si è potuto presentare da remoto presso la corte di Green Mountain State, dove rischia fino 26 anni di prigione da scontare in Vermont. All’attore è stato proibito di stare accanto dalle persone che lo hanno imputato per essere entrato nella loro casa: stiamo parlando di Isaac Winokur e Aiden Early.

Il massimo della pena prevista per Ezra Miller corrisponde è 26 anni di carcere, con duemila dollari di multa. A maggio l’attore sarebbe entrato in casa delle vittime rubando tre bottiglie di liquori, ovvero gin, vodka e rum. L’attore dovrà tornare davanti alla corte in una data ancora da destinarsi.

Nel frattempo Miller avrebbe acconsentito a cinque condizioni poste dalla corte, ovvero il non prendere contatti con Isaac Winokur e Aiden Early sia di persona, o per via telefonica, mail, messaggi, posta o attraverso i social.

Tutto ciò accade mentre Ezra Miller è ancora uno degli interpreti di punta del DC Cinematic Universe, considerando che il suo film The Flash è attesissimo, e riunisce un cast che metterà insieme il Batman di Ben Affleck e quello di Michael Keaton, creando la prima avventura cinematografica DC Comics nel multiverso. Il film, che doveva uscire entro questo 2022, arriverà nelle sale cinematografiche il 23 giugno 2023.

Sembra che le riunioni dei vertici della Warner Bros. abbiano prima fatto vociferare di un tentativo di togliere l’attore dai futuri piani della DC Films, ed in ultimo, sono arrivate le dichiarazioni dell’interprete sull’inizio di un periodo di riabilitazione, che potrebbero servire per dargli ancora credibilità a livello pubblico.

Queste sono le parole di Ezra Miller con cui qualche mese fa l’interprete ha annunciato il suo rehab:

Avendo recentemente attraversato un periodo di intensa crisi, capisco ora che sto soffrendo di problemi mentali complessi e ho cominciato trattamenti stabili. Voglio scusarmi con chiunque abbia allarmato e preoccupato con la mie azioni passate. Mi sto impegnando per svolgere il lavoro necessario per tornare a una fase salutare, sicura e produttiva della mia vita.

Nell’ultimo anno sono piovute molte accuse nei confronti di Miller, considerando che una donna tedesca ed un islandese hanno denunciato l’attore, e diverse sono state le segnalazioni di reati fatti alle Hawaii per comportamenti molesti. Miller è accusato anche di adescamento di minori e molestie dai genitori di Tokata Iron Eyes. L’accusa ha sottolineato come l’attore avrebbe anche venduto sostanze stupefacenti alla ragazza quando era ancora minorenne.

Per riuscire a fronteggiare questa situazione difficile, tra le opzioni che starebbe valutando la Warner Bros. ci sarebbe anche quella di non realizzare tour promozionali di The Flash, evitando che situazioni riguardanti Ezra Miller possano creare una cattiva pubblicità per il film. La storia di Flashpoint sarà al centro di The Flash, un lungometraggio pieno di paradossi temporali e situazioni al limite nate dal tentativo di Barry Allen di impedire la morte della madre. Il regista del film è Andy Muschietti.

Ecco il primo teaser d The Flash.