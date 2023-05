The Flash: Sasha Calle ha chiesto l’approvazione di Henry Cavill per la sua Supergirl

Sasha Calle vestirà i panni di Supergirl nel film The Flash, e l’attrice ha di recente rivelato di aver chiesto l’approvazione di Henry Cavill per legittimare il suo ruolo DC.

Ecco le parole dell’attrice:

Ho incontrato Henry Cavill quando il film era già stato girato, erano già passati diversi mesi dalla fine delle riprese. Gli ho dato un grande abbraccio, anche perché si tratta di Henry Cavill! Lui è il nostro Uomo d’Acciaio. Henry è una persona veramente gentile, ed è stato grandioso incontrarlo. Gli ho chiesto se fosse orgoglioso di me, e lui mi ha detto che ho fatto un grandissimo lavoro. Per me quelle parole hanno significato davvero tanto, perché lui è Superman.