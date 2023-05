Spider-Man: Across the Spider-Verse – un manga spin-off in uscita a giugno

Ecco tutti i dettagli sul manga che farà da tie-in a Spider-Man: Across the Spider-Verse. Il fumetto uscirà il 20 giugno.

Il 20 giugno su Shonen Jump+ sarà disponibile un nuovo manga su Spider-Man, che farà da spin-off a Spider-Man: Across the Spider-Verse. Il manga avrà una storia piuttosto singolare: il personaggio del Dottor Octopus si ritroverà all’interno di un corpo femminile, quello di una adolescente. Il titolo della storia sarà Spider-Man: Octopus Girl.

Ecco il post di Shonen Jump News.

'Spider-Man: Octopus Girl' Preview by Hideyuki Furuhashi & Betten Court (VIGILANTE -My Hero Academia Illegals-). This 'Spider-Man: Across the Spider-Verse' manga spin-off, about Dr. Octopus waking up in the body of a high school girl, starts on June 20th at Shonen Jump+ App. pic.twitter.com/68orl8CrAj — Shonen Jump News (@WSJ_manga) May 30, 2023

Secondo quanto annunciato, a lavorare su Spider-Man: Octopus Girl ci saranno Hideyuki Furuhashi e Betten Court, autori di My Hero Academia: Vigilantes. In questo fumetto vedremo Octopus che, dopo essere stato ucciso in battaglia, si sveglierà all’interno del corpo di una ragazzina. Nonostante ciò non mancheranno gli scontri con Spider-Man.

Non si tratta della prima volta che Octopus si risveglia all’interno di un altro corpo, considerando che nella saga Superior Spider-Man il personaggio si ritrovò proprio all’interno del corpo di Peter Parker.

Nel frattempo l’attesa per l’uscita di Spider-Man: Across the Spider-Verse è quasi finita, considerando che il lungometraggio animato uscirà domani, 1 giugno, nelle sale cinematografiche.