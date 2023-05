Nightmare: Robert Englund spiega perché il remake non ha funzionato

Intervistato di recente da Variety, l’interprete Robert Englund ha parlato del ruolo iconico che lo ha reso immortale sul grande schermo: parliamo del Freddy Krueger della saga di Nightmare. Ma l’attore si è soffermato anche su ciò che ha reso il remake del 2010 poco accattivante.

Secondo quanto dichiarato da Robert Englund:

Jackie Earle Haley come Freddy Krueger è stato davvero bravo, perché del resto parliamo di un attore magnifico. Ma non è stato lui il problema. Ho sempre pensato che Freddy fosse un assassino di bambini, mentre il fatto che nel remake sia stato descritto come un molestatore di ragazzini lo ha reso un qualcosa di non aderente a ciò che rappresenta veramente il personaggio. Lo ha condotto in un luogo oscuro in cui non c’è stata possibilità di esplorare al meglio la sua personalità.