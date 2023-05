Games with Gold, giugno 2023: annunciati i giochi gratis per Xbox

Microsoft ha annunciato i giochi gratis in arrivo nel mese di giugno 2023 per gli abbonati Gold e Xbox Game Pass Ultimate. Vediamoli nel dettaglio.

Microsoft ha annunciato ufficialmente quali saranno i giochi Xbox inclusi nell’abbonamento Games with Gold per quanto riguarda il mese di giugno 2023, che ricordiamo fanno parte anche dell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. I titoli compresi negli abbonamenti per il prossimo mese, come è ormai nuova usanza, sono due:

Adios

The Vale: Shadow of the Crown

Adios è un gioco cinematografico in prima persona sviluppato da Mischief. Sei un allevatore di maiali del Kansas. È ottobre. L’aria mattutina è come al solito fresca e hai appena deciso di non voler più che i tuoi animali vengano usati dalla mafia per disfarsi dei corpi. Non appena il tuo vecchio amico, un sicario, giunge con l’assistente a consegnarti un altro cadavere, trovi finalmente il coraggio di dirgli che vuoi uscire dal giro – recita la descrizione ufficiale.

The Vale: Shadow of the Crown, invece, è un action adventure basato sull’audio, che mette il giocatore nei panni di un avventuriero cieco. Il titolo sfrutta in particolar modo l’audio 3D e il feedback del controller aptico per offrire un’esperienza di gioco profonda per giocatori ipovedenti e non.

Vi ricordiamo inoltre che sono stati confermati anche i giochi in arrivo nella prima metà del mese per gli abbonati ad Xbox Game Pass.