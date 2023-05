Devolver Direct: ecco data e orario dell’evento

L’esilarante evento estivo targato Devolver Digital sta per tornare. Il publisher texano ha finalmente svelato su twitter data e orario dello show, annunciando un’altra importante novità: il ritorno della “storica mascotte” Volvy, uno strano topino dallo stile retrò che in realtà non è mai apparsa prima d’ora da nessuna parte. Il Devolver Direct è atteso per il 9 giugno alle 00:00 (ora italiana).

La mascotte videoludica più amata del mondo ritorna per svelare nuovi giochi, annunci e sorprese – si tratta di Volvy” si legge nel tweet d’annuncio.

Devolver Direct: The Return of Volvy

June 8 at 3PM Pacific The world's most beloved video game mascot returns with new game reveals, announcements, and surprises – it's Volvy!#SummerGameFest pic.twitter.com/9tv2hNapJ3 — Devolver Digital (@devolverdigital) May 30, 2023

Conoscendo molto bene Devolver, possiamo già immaginare che questa sconosciuta mascotte sarà al centro degli esilaranti sketch dello show che ci terranno compagnia tra un annuncio e l’altro. L’editore ha promesso diverse sorprese tra cui anche reveal di giochi inediti. Non ci resta dunque che attendere qualche giorno per scoprire cosa Devolver Digital ha in serbo per noi. Quel che è certo è che, come sempre, ci sarà sicuramente da divertirsi.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che il Devolver Direct sarà soltanto uno dei tanti eventi estivi previsti per il mese di giugno. Tra gli appuntamenti della prossima settimana troviamo il Summer Game Fest, previsto per l’8 giugno, l’Xbox Game Showcase, in programma per l’11 insieme allo Starfield Direct e tanti altri ancora.