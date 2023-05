Black Mirror 6: il trailer rivela la data d’uscita della serie

Online è stato pubblicato il trailer di Black Mirror 6, la sesta stagione della serie TV Netflix, di cui è stata rivelata anche la data di distribuzione sulla piattaforma streaming: ovvero il 15 giugno.

Ecco il trailer.

Nel filmato vediamo inizialmente dei personaggi collegarsi proprio ad una piattaforma streaming, trovando subito qualcosa di non razionale (si tratta di una scena della prima puntata). Cinque saranno gli episodi che faranno parte della nuova stagione.

Il primo episodio avrà il titolo di “Joan is Awful” (ed avrà come protagonista Annie Murphy, una donna che scopre che la sua vita è stata trasformata in una serie TV), mentre il secondo sarà “Loach Henry” (che racconterà di sparizioni in una zona della Scozia), e poi ci sarà “Beyond the Sea” (che sarà ambientato nello Spazio ed avrà come protagonista Aaron Paul). Il quarto episodio s’intitolerà “Mazey Day” (ed avrà come star l’attrice Zazie Beetz, impegnata come fotografa), e poi ci sarà Demon 79 (con protagonista una commessa capace di trasformarsi in una killer irrazionale).

Il creatore Charlie Brooker ha assicurato che questa nuova stagione mostrerà degli elementi differenti rispetto alle altre puntate di Black Mirror.