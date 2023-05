Basta uno specifico link per mandare in tilt WhatsApp: ecco come risolvere

Se inviato in chat, un link può mandare in tilt la versione Android di WhatsApp, avviando un ciclo infinito di crash. Ecco come risolvere il problema.

Basta uno specifico URL per mandare in tilt la versione Android di WhatsApp. Come osservato da Brute Bee, il primo a dare la notizia su Twitter, e successivamente verificato da alcuni siti americani, tra cui Android Authority, l’invio dell’URL “wa.me/settings” provoca un ciclo di crash su WhatsApp. Questo sembra essere un problema solo sulla versione Android dell’app, ma sembra influire sia sulla versione per consumatori che su quella per le aziende. Il dispositivo su cui abbiamo testato questo problema stava utilizzando la versione 2.23.10.77, anche se altre versioni potrebbero essere interessate.

Normalmente, “wa.me/settings” dovrebbe collegarsi alle impostazioni di WhatsApp. Tuttavia, con questo bug, l’app si blocca completamente. Quando viene riavviata, le cose funzionano normalmente, ma se si prova ad accedere alla chat di nuovo, si avvia il ciclo di crash. Questo può essere replicato più volte. Fortunatamente, le altre chat non sono interessate, quindi è possibile evitare il ciclo di crash semplicemente non aprendo di nuovo quella specifica chat.

Per risolvere il problema, il metodo più semplice è utilizzare WhatsApp sul web, che non è influenzato dal bug, e cancellare il messaggio con l’URL. Questo riporterà le cose alla normalità.

Speriamo che Meta risolva presto questo ciclo di crash di WhatsApp. Nel frattempo, Android Authority sostiene che la soluzione alternativa precedentemente menzionata sia la migliore per risolvere il problema.