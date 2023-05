Apple Music Classical debutta su Android: disponibili oltre 5 milioni di brani

A partire da mercoledì è possibile scaricare l'app Apple Music Classical anche su Android. Ecco cosa c'è da sapere sull'app per gli impallinati di Beethoven e Wagner

A partire da mercoledì è possibile scaricare l’app Apple Music Classical anche su Android. Per la prima volta l’app dedicata alla musica classica dell’azienda è disponibile su una piattaforma non-Apple. L’app dedicata agli appassionati di musica classica è debuttata su iOS lo scorso marzo.

L’app di musica classica di Apple è separata dall’app principale di Apple Music, ciononostante è inclusa nell’abbonamento principale ad Apple Music e per usarla non è necessario pagare un extra. Nasce dall’idea che le piattaforme dedicate alla musica mainstream non siano poi così adatte alla riproduzione (ma soprattutto alla navigazione e alla ricerca) di musica classica, che ha peculiarità tutte sue – soprattutto nei nomi dei singoli brani.

Apple voleva un’app ad hoc, che permettesse di trovare con facilità versioni diverse della stessa opera o dello stesso concerto. Apple Music Classical usa un sistema di navigazione diverso, così come diverso è anche il sistema di gestione dei metadati. Curiosamente, la versione per Android dell’app arriva prima di quella per Mac o iPad — entrambe ancora assenti.

L’app è il risultato dell’acquisizione da parte di Apple di Primephonic, un servizio di streaming di musica classica con sede nei Paesi Bassi noto per le sue capacità di ricerca superiori. Apple ha chiuso il servizio poco dopo averlo acquistato. Apple Music Classical offre oltre cinque milioni di brani, inclusi “migliaia di album esclusivi” e altrettante playlist curate da esperti. La funzione di ricerca, ereditata da Primephonic, consente di trovare brani in base al compositore, all’opera, al direttore d’orchestra o al numero di catalogo grazie ai “metadati completi e accurati” della libreria. Inoltre, lo streaming supporta la risoluzione Hi-Res Lossless fino a 192 kHz / 24 bit e offre audio spaziale e Dolby Atmos per determinate tracce.

La versione per Android richiede Android 9 o versioni successive. È disponibile “in tutto il mondo dove è già offerto Apple Music”, tranne in Cina, Giappone, Corea, Russia e Taiwan. Puoi scaricarla ora dal Play Store.