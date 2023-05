Swiss Thermo: la vernice isolante spray che rivoluziona l’efficienza energetica

Swiss Thermo è un innovativo prodotto isolante liquido che offre protezione termica alle superfici, consentendo un miglioramento dell’efficienza energetica degli ambienti interni ed esterni. Questa vernice isolante, applicata attraverso uno speciale macchinario spray, rappresenta una soluzione certificata in Italia e può essere facilmente adattata a qualsiasi tipo di superficie.

L’imprenditore italiano Raffaele Zanta, CEO di Tecnoindustries srl, è da oltre cinque anni impegnato nello sviluppo di nanotecnologie, un campo in continua evoluzione che ha aperto nuove possibilità fino a poco tempo fa impensabili. Uno dei progetti in cui Zanta e la sua azienda sono coinvolti riguarda l’isolamento termico di 22 cantine, che hanno vinto un progetto europeo per migliorare l’efficienza energetica. Nonostante l’iniziale riluttanza a intervenire su queste cantine senza comprometterne l’aspetto originale, l’applicazione di Swiss Thermo si è rivelata la soluzione ideale.

Basato su brevetti della NASA e approvato dall’Università di Varsavia, questo prodotto innovativo è in grado di isolare una superficie senza richiedere notevoli investimenti di tempo e denaro. Grazie a questa tecnica che non richiede impalcature o ponteggi, il prodotto può essere applicato ovunque, inclusi edifici storici, torri con ampie vetrate o edifici sottoposti a vincoli urbanistici. La versatilità di Swiss Thermo permette di operare sia all’esterno che all’interno degli edifici e potrebbe contribuire a risolvere i problemi legati a lavori incompiuti a causa di crediti incagliati.

La direttiva di Bruxelles impone che entro il 2050 gli edifici abbiano emissioni zero. Tuttavia, il 60% degli edifici attuali in Europa è ancora classificato con una bassa efficienza energetica, appartenendo alle classi F o G. Il costo elevato delle soluzioni tradizionali e le difficoltà operative spesso impediscono di intervenire su queste strutture. Swiss Thermo, sviluppato con l’ausilio delle nanotecnologie, offre un risparmio energetico superiore al 50% e accelera i tempi di intervento. Inoltre, nel contesto dei condomini, questo prodotto evita discussioni e problemi di consenso. Se la maggior parte dei proprietari non desidera isolare termicamente i propri appartamenti, è possibile intervenire all’interno delle unità abitative di coloro che hanno dato il loro consenso. Questo tipo di intervento è richiesto dall’Unione Europea per la protezione dell’ambiente, ed è necessario adottare una logica diversa per affrontare questa sfida. L’attuale situazione mondiale e le conseguenze causate dalla guerra in Ucraina ci obbligano a risparmiare energia come un dovere morale.

Recenti studi dimostrano che l’utilizzo di Swiss Thermo può ridurre mediamente del 25% il consumo energetico, sia in estate che in inverno. Questo significa che mantiene gli ambienti freschi durante la stagione estiva e caldi durante l’inverno. Con un semplice spruzzo di Swiss Thermo, si possono migliorare le abitazioni e proteggere le comunità da potenziali minacce patogene.

Giuseppe Izzo, CEO di Uese Italia, ha avuto l’opportunità di testare il prodotto Swiss Thermo e ne ha verificato la qualità e la conformità alle normative vigenti. Questa vernice isolante rappresenta una vera rivoluzione nel settore delle costruzioni. Non solo offre un risparmio energetico medio del 25%, ma riduce anche significativamente i tempi di intervento. Mentre l’applicazione di un tradizionale cappotto termico richiede almeno sei mesi, comprese le autorizzazioni necessarie, con Swiss Thermo il lavoro può essere completato in un massimo di trenta giorni. Questo significa che si possono rendere efficienti le nostre case in due mesi in meno, come richiesto dall’Unione Europea.