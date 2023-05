Il primo laptop da gaming brandizzato Mercedes AMG Motorsport

È un laptop MSI Stealth 16 in edizione speciale - Mercedes-AMG Motorsport edition - e le due aziende hanno detto che continueranno a lavorare assieme in futuro.

MSI e Mercedes-AMG Motorsport hanno stretto una partnership per creare il laptop da gaming MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport edition. È un laptop da gaming di lusso per giocatori PC e appassionati di motorsport. Il nuovo laptop, presentato al Computex 2023 insieme a una serie di altri laptop MSI, è il primo laptop nato dalla collaborazione trai due brand.

“Mercedes-AMG Motorsport si è guadagnata una reputazione nello sviluppo di vetture da corsa ad alte prestazioni, mentre MSI è rinomata per la produzione di hardware all’avanguardia che offre prestazioni eccezionali ai giocatori”, afferma MSI. “Sia i piloti che i giocatori, che si trovino in pista o nel gioco, cercano il massimo delle prestazioni per raggiungere i loro obiettivi e stabilire nuovi record”.

Il nuovo laptop includerà l’ultimo processore Intel di 13ª generazione Core i9-13900H, una GPU Nvidia RTX 4070 o RTX 4060, fino a 64GB di memoria DDR5, nonché un display 4K OLED con copertura DCI-P3 al 100%, telaio in lega di magnesio-alluminio e altri elementi estetici che integrano entrambi i marchi in un prodotto con marchio congiunto.

Il laptop sarà incredibilmente sottile e leggero, con uno spessore di soli 19,95 mm e un peso di 1,99 kg, il che è davvero un’impresa considerando che includerà anche una batteria da 99Wh per assicurarsi che tu possa portare effettivamente questo laptop con te in movimento senza rimanere a secco in soli 5 minuti. Il prezzo? È ancora un mistero, ma non aspettatevi nulla di economico.