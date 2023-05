“Grazie all’IA tutti potranno diventare informatici”, parola del CEO di NVIDIA

L’avvento delle nuove intelligenze artificiali permetterà a qualsiasi persona di diventare un programmatore informatico. Un’affermazione troppo ardita? Può darsi, ma è ciò che è ha detto Jensen Huang, il CEO di NVIDIA — che recentemente ha presentato una nuova IA generativa per i videogiochi.

Nvidia è diventata il produttore di semiconduttori quotato in borsa di maggiore valore al mondo, essendo un importante fornitore di chip e sistemi informatici per l’intelligenza artificiale. La scorsa settimana l’azienda ha previsto un fatturato del secondo trimestre superiore del 50% rispetto alle stime di Wall Street e ha annunciato un aumento delle forniture per far fronte alla crescente domanda dei suoi chip per l’intelligenza artificiale, utilizzati per alimentare ChatGPT e molti altri servizi simili.

Parlando a migliaia di persone al Computex di Taipei, Huang, nato nel sud di Taiwan prima che la sua famiglia emigrasse negli Stati Uniti quando era bambino, ha affermato che l’IA sta guidando una rivoluzione informatica. “Non c’è dubbio che ci troviamo in una nuova era dell’informatica”, ha detto durante il suo intervento, tenuto in americano, ma con qualche frase in mandarino o taiwanese buttata qua e là per ingraziarsi il pubblico.

“Ogni singola era dell’informatica permetteva di fare cose diverse che non erano possibili prima, e l’intelligenza artificiale sicuramente ne è un esempio”, ha aggiunto Jensen Huang.