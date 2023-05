Gli scienziati possono ricavare elettricità dall’aria rarefatta

Secondo un team dell’Università del Massachusetts Amherst, guidato dallo stimato ingegnere Xiaomeng Liu, una scoperta nota come “effetto generico Air-gen” potrebbe cambiare il modo in cui attingiamo all’elettricità. Mentre molte regioni del mondo si preparano all’arrivo della sgradevole umidità che dilagherà durante l’estate, è proprio da quell’aria sgradevole e acquosa che si può ricavare l’elettricità. Sebbene lo studio sia ancora nelle fasi iniziali e non sia ancora pronto per l’uso da parte del pubblico, i ricercatori hanno scoperto che, per poter estrarre l’elettricità dall’aria, il materiale deve avere nanopori con un diametro inferiore a 100 nanometri, pari a circa un millesimo della larghezza di una ciocca di capelli umani.

In una dichiarazione, l’ingegnere Jun Yao ha detto ai lettori di immaginare una nuvola, fatta di tantissime gocce d’acqua. Come già sappiamo, quando le condizioni meteorologiche lo richiedono, queste goccioline lavorano insieme per condurre una propria manifestazione di elettricità: il fulmine. Yao ha spinto l’entusiasmo e la possibilità di un ulteriore passo avanti, rivelando che se i test dovessero continuare a procedere al ritmo attuale, persone e luoghi di tutto il mondo – dalle foreste pluviali agli ambienti più aridi – sarebbero in grado di sfruttare la potenza dell’elettricità basata sull’aria. Quindi, qual è il prossimo passo avanti per gli scienziati dell’Università del Massachusetts?

Ora che hanno in vista l’obiettivo dell’elettricità creata dall’aria, dovranno provare diversi dispositivi per vedere come si comportano con le loro scoperte. I ricercatori nutrono molte speranze per ciò che verrà e per ciò che potrebbe essere possibile. Con l’intelligenza artificiale che avanza (nel bene e nel male) quasi quotidianamente, queste scoperte e i progressi tecnologici nel campo della raccolta dell’elettricità potrebbero avere effetti incidenti sul modo in cui guardiamo al futuro delle energie rinnovabili. Mentre i combustibili fossili e il riscaldamento globale stanno dominando le discussioni nel dibattito scientifico e politico, l’idea dell’energia rinnovabile ad ogni costo – soprattutto quando si tratta di estrarre elettricità dall’aria – è davvero entusiasmante.