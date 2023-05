Apple voleva realizzare il MagSafe Charger per iPhone in più colori diversi

Qualche anno fa, Apple ha reintrodotto il marchio MagSafe, portando diversi accessori, tra cui un caricatore MagSafe per iPhone 12 o successivi e i nuovi Mac con chip Apple silicon. I cavi MagSafe per l’iMac da 24 pollici e il MacBook Air con chip M2 sono disponibili in diversi colori, coordinati con le opzioni cromatiche dei rispettivi portatili, mentre il caricatore per iPhone è disponibile esclusivamente nella colorazione bianca / argento.

Ora, l’appassionato collezionista di prodotti Apple rari KosutamiSan ha rivelato su Twitter che l’azienda di Cupertino aveva realizzato alcuni prototipi del caricabatterie MagSafe per iPhone in diversi colori, oltre al modello standard in argento. Il prototipo che hanno ottenuto aveva un colore simile a Starlight, cioè con dei dettagli a contrasto in oro.

KosutamiSan ha affermato che è il prototipo era “simile al cavo di ricarica MagSafe per MacBook di Apple, ma con più saturazione”. Inoltre, Apple aveva anche pianificato di rendere disponibile il Magic Charger – un prodotto che non è mai entrato in commercio – in numerosi colori diversi.