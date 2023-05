Steam ha rimosso dal suo catalogo Dolphin, un noto emulatore per Nintendo Wii e GameCube

Valve ha rimosso Dolphin da Steam dopo aver ricevuto una notifica di rimozione ai sensi del Digital Millennium Copyright Act (DMCA) da parte di Nintendo. Alla fine di marzo, gli sviluppatori di Dolphin, un emulatore open source in grado di eseguire la maggior parte dei titoli GameCube e Wii, avevano annunciato di voler portare l’app gratuita sullo storefront di Valve entro la fine dell’anno. In una notifica legale del 26 maggio vista da PC Gamer, il team legale di Nintendo ha chiesto a Valve di rimuovere Dolphin da Steam, sostenendo che l’emulatore viola i diritti di proprietà intellettuale dell’azienda.

Il team di Dolphin ha due opzioni su come procedere. Può presentare un controricorso presso Valve, sostenendo che l’emulatore non viola il DMCA come affermato da Nintendo, oppure può scegliere di conformarsi alla notifica di rimozione. Se il team presenta un controricorso, Nintendo avrebbe due settimane per decidere se intentare una causa legale. Come nota PC Gamer, non è chiaro se l’azienda intenda effettivamente intraprendere azioni legali contro Dolphin. Tuttavia, se il caso arrivasse in tribunale, potrebbe avere implicazioni di vasta portata per gli emulatori.

“È con grande delusione che dobbiamo annunciare che la release di Dolphin su Steam è stata indefinitivamente posticipata”, ha dichiarato il Dolphin Emulation Project venerdì. “Siamo stati informati da Valve che Nintendo ha emesso una diffida nei confronti della pubblicazione di Dolphin su Steam e hanno rimosso l’app da Steam fino a quando la questione non verrà risolta. Stiamo valutando le nostre opzioni e vi spiegheremo a breve come intendiamo procedere”. Nonostante la rimozione da Steam, l’emulatore si può ancora scaricare presso il sito ufficiale del progetto, oltre che su GitHub.