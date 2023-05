La Sirenetta: l’esordio al box-office negli USA è positivo, negli altri Paesi no

L'esordio al box-office degli Stati Uniti per La Sirenetta è stato positivo, mentre gli altri mercati non hanno accolto bene il film.

La Sirenetta ha fatto il suo esordio nei cinema degli Stati Uniti, ottenendo nel suo primo fine settimana di proiezione 117,5 milioni di dollari e piazzandosi al quinto posto tra i film più visti all’esordio durante il Memorial Day (che si celebra il 29 maggio). Ma, al di fuori degli USA, i risultati non sono stati così entusiasmanti.

Il record per quanto riguarda le produzioni uscite durante il Memorial Day appartiene a Top Gun: Maverick, che l’anno scorso ha guadagnato 160 milioni di dollari. La Sirenetta ha ottenuto un buon guadagno, che però si controbilancia con i risultati non esaltanti degli altri Paesi. In 51 mercati il film ha guadagnato 68 milioni di dollari, andando sotto le stime previste.

Complessivamente il film è arrivato a 185 milioni guadagnati, mentre la cifra spesa per la produzione de La Sirenetta è di 250 milioni di dollari. Si tratta di un costo molto alto, per un film che dovrà subito affrontare un rivale forte come Spider-Man: Across The Spider-Verse, in uscita l’1 giugno.