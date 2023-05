Arnold Schwarzenegger su Bruce Willis: “Gli eroi d’azione non si ritirano, si rigenerano”

Arnold Schwarzenegger ha di recente parlato del ritiro dalle scene di Bruce Willis, a seguito della sua malattia. L’attore ha voluto ricordare l’interprete di Die Hard ed Armageddon lodandolo non solo come star di Hollywood, ma anche come persona.

Ecco le parole di Schwarzenegger:

Credo che Bruce Willis sia fantastico. Per tanti anni è stato una star grandiosa, e sarà sempre ricordato in questa maniera. Ma, allo stesso tempo, sarà da ricordare come una persona gentile. Capisco che a causa delle sue condizioni di salute si sia dovuto ritirare, ma, di solito, non ci ritiriamo mai veramente. Gli eroi d’azione si rigenerano.

Arnold Schwarzenegger e Bruce Willis sono stati due dei più grandi interpreti di blockbuster degli anni Ottanta e Novanta, dividendosi il grande schermo a colpi di grandi successi, del calibro di Terminator, Conan, Atto di Forza, Die Hard, Armageddon.

E mentre Schwarzenegger è ritornato da poco sullo schermo con la serie TV Fubar, Bruce Willis si è dovuto ritirare lo scorso anno a causa di un’afasia che ora si è mutata in demenza.