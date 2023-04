Fubar: il trailer ufficiale della serie Netflix con Arnold Schwarzenegger

Netflix ha diffuso online il trailer della serie TV Fubar, un progetto che mette al centro un action hero leggendario come Arnold Schwarzenegger, al suo esordio televisivo seriale.

Qui sotto potete vedere il trailer.

Questa è la descrizione di Fubar proposta dalla piattaforma streaming:

Gli eroi non vanno mai in pensione, al massimo partono per una nuova missione. Arnold Schwarzenegger torna come protagonista della prima serie di tutta la sua carriera! Costretti a fare gioco di squadra, un padre e sua figlia scoprono di lavorare entrambi segretamente da anni come agenti della CIA, rendendosi così conto che il loro rapporto è un castello di menzogne e che in realtà non si conoscono per niente. FUBAR descrive dinamiche familiari universali in un contesto di spie, scene d’azione mozzafiato e tanto umorismo.