Bruce Willis: il popolare attore soffre di demenza

17—Feb—2023 / 9:50 AM

Dopo che l’anno scorso era stata comunicata la diagnosi di Afasia, ora è stato annunciato che il popolare interprete Bruce Willis soffre di demenza. La forma contratta dall’interprete è demenza frontotemporale.

Qui sotto trovate una parte della lettera pubblicata dalla famiglia, scritta dalla moglie Emma Heming Willis, dalle figlie Mabel Ray e Evelyn Penn; dall’ex moglie Demi Moore e dalle tre figlie, Rumer, Scout e Tallulah. Ecco il testo:

Vogliamo approfittare di quest’occasione per ringraziarvi per tutto il supporto e l’affetto. Siete stati molto generosi e ne siamo grati. Sappiamo quanto volete bene a Bruce e per questo vi vogliamo dare un aggiornamento. Dalla prima diagnosi di Afasia ora abbiamo un nuovo responso, considerando che la malattia è andata avanti: Bruce soffre di una demenza frontotemporale. Le difficoltà a comunicare sono un sintomo dei problemi di Bruce, nonostante tuto ciò sia doloroso, è un sollievo avere una diagnosi precisa del problema.

La lettera prosegue spiegando che, ad oggi, non esistono cure per questo tipo di malattia, e la famiglia si augura che questa situazione possa aiutare a livello mediatico a fare nuove ricerche sulla demenza frontotemporale. Infine, la famiglia ha pubblicato l’indirizzo di un sito che può essere utile a tutte le persone che hanno qualcuno in famiglia che soffre di questi problemi: AFTD (@theaftd, theaftd.org).