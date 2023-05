The Lord of the Rings: Gollum, il team chiede scusa per la scarsa qualità del gioco

Il team di The Lord of the Rings: Gollum ha pubblicato un post in cui si scusa con i giocatori per l'esperienza deludente.

Daedalic Entertainment ha pubblicato un post in cui chiede scusa ai giocatori per l’esperienza deludente proposta da The Lord of the Rings: Gollum, con la promessa di impegnarsi a correggere i problemi tecnici riscontrati dagli utenti.

Quello di The Lord of the Rings: Gollum è stato, infatti, un lancio a dir poco disastroso. Al di là dei numerosi problemi tecnici, il gioco si è rivelato un’esperimento del tutto fallito ed un’esperienza non all’altezza delle aspettative dei giocatori che l’hanno trovata mal strutturata e mal costruita anche da un punto di vista ludico. Di seguito vi riportiamo la versione integrale del messaggio di scuse pubblicato da Daedalic:

Cari giocatori, vorremmo scusarci sinceramente per l’esperienza deludente che molti di voi stanno avendo con The Lord of the Rings Gollum sin dalla sua uscita”, esordisce su Twitter il team Daedalic prima di aggiungere che “riconosciamo e siamo profondamente dispiaciuti del fatto che il gioco non abbia soddisfatto le aspettative che ci eravamo prefissati. Vi preghiamo perciò di accettare le nostre sincere scuse per qualsiasi delusione che possiamo avervi causato. Il nostro obiettivo come studio, e come appassionati de Il Signore degli Anelli, è sempre stato quello di raccontare un’avventura a base narrativa che fosse coinvolgente e avvincente. Creare una storia utilizzando come base la Terra di Mezzo è dunque stato un grande onore, ma anche la sfida più difficile che abbiamo mai affrontato. Qui in Daedalic comprendiamo che il successo di un gioco sia legato al divertimento e alla soddisfazione degli utenti. Prendiamo in grande considerazione il vostro feedback e stiamo ascoltando con attenzione le vostre voci, leggendo i vostri commenti e analizzando le critiche costruttive e i suggerimenti che ci avete fornito. Il nostro team di sviluppo sta lavorando diligentemente per risolvere i bug e i problemi tecnici che molti di voi hanno riscontrato. Ci impegnamo a mettere a vostra disposizione le patch necessarie affinché possiate fruire del gioco al massimo del suo potenziale.”

A few words from the " The Lord of the Rings: Gollum™ " team pic.twitter.com/adPamy5EjO — The Lord of the Rings: Gollum (@GollumGame) May 26, 2023

