Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1: la raccolta includerà ben cinque giochi, non tre

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 includerà al suo interno ben cinque giochi e non tre come si pensava inizialmente. Vediamo i dettagli.

Arriva la conferma ufficiale sui contenuti di Metal Gear Solid Collection Vol.1, la raccolta che include i primi storici capitoli della serie. In sostanza, la Collection includerà ben 5 giochi e non 3 come si pensava inizialmente. L’informazione arriva direttamente dal PlayStation Store.

Il volume 1 della raccolta, dunque, includerà:

Metal Gear

Metal Gear 2: Solid Snake

Metal Gear Solid (incluse le VR Missions/Special Missions)

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (versione HD Collection)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (versione HD Collection)

La pagina dello store PlayStation USA della Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 recita: “L’origine dell’azione stealth ritorna. Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 riunisce l’inizio dell’esperienza di gioco di Metal Gear in un unico pacchetto. Infiltratevi nelle fortezze nemiche di tutto il mondo, completate le missioni in modo furtivo e vivete l’emozionante storia cinematografica della serie Metal Gear. Questa raccolta include le versioni classiche dei giochi, complete di modifiche minime ai contenuti protetti da copyright. Le versioni regionali dei titoli sono disponibili come download aggiuntivi.”

Vi ricordiamo, prima di lasciarvi, che in occasione del PlayStation Showcase è stato annunciato anche l’arrivo di Metal Gear Solid Dealta: Snake Eater, il remake dell’apprezzato terzo capitolo della saga.