La Tesla Model Y è la vettura più venduta al mondo. Per la prima volta un EV in cima alla classifica globale

Per la prima volta nella storia, un veicolo completamente elettrico, nello specifico la Tesla Model Y, è diventato la vettura più venduta al mondo. Secondo i dati degli analisti di Jato Dynamics (pubblicati da Motor1), la Tesla Model Y ha superato i modelli RAV4 e Corolla della Toyota nella classifica mondiale delle vendite nel primo trimestre del 2023.

È una notizia notevole, per almeno due ordini di ragioni. Il primo, lo abbiamo già detto, è che per la prima volta nella storia un’elettrica ha battuto le auto a motore endotermico dei produttori mainstream. La seconda è che la Tesla Model Y non è esattamente un’auto a buon mercato: negli Stati Uniti il suo prezzo parte da oltre 47mila dollari. In Italia bisogna spendere qualcosina di più.

Ponendo a confronto i prezzi sempre riferiti al mercato americano, vale la pena di menzionare che la Corolla parte da poco più di 20mila dollari, mentre il RAV4 da 27mila (in Italia da molto, molto di più).

I dati riportati da Jato Dynamics rivelano che la Tesla Model Y ha venduto globalmente 267,200 unità nel primo trimestre, rispetto alle 256,400 Corolla e alle 214,700 RAV4 vendute nello stesso periodo. Questo rappresenta un aumento del 69% rispetto all’anno precedente per la Model Y.

Sebbene sia un traguardo importante per Tesla, la vittoria della Model Y non è particolarmente sorprendente. Banalmente perché i dati ufficiali di Tesla lo avevano già anticipato: l’azienda ha recentemente comunicato che nel primo trimestre del 2023 è riuscita a consegnare 400mila Model Y e Model 3 ed era abbastanza chiaro che, delle due, fosse la Model Y ad aver venduto di più.