I documenti interni che imbarazzano Tesla. L’inchiesta di Handelsblatt sui numerosi problemi di Autopilot

Il quotidiano in lingua tedesca Handelsblatt ha dichiarato di aver ricevuto 100 GB di dati da “diversi informatori” all’interno di Tesla, che mostrano come l’azienda abbia ricevuto migliaia di reclami riguardo alle sue funzioni Autopilot nel corso degli ultimi anni. Secondo Jalopnik, un noto sito specializzato in automotive, il materiale comprende oltre 23.000 file interni, con reclami che coprono il periodo che va dal 2015 a marzo del 2022.

In questo periodo, il produttore avrebbe ricevuto circa 2400 segnalazioni riguardo a presunti problemi all’autoaccelerazione dei suoi veicoli, inoltre sono presenti anche 1500 segnalazioni che riguardano problemi di malfunzionamento dei freni. Entrando ancora di più nello specifico, in quest’ultimo gruppo troviamo anche 139 reclami per episodi in cui la frenata d’emergenza è avvenuta involontariamente e senza giustificato motivo e altri 383 episodi in cui l’auto si è arrestata improvvisamente a causa di un falso allarme (il veicolo ha identificato un ostacolo inesistente).

I file includono anche 1000 rapporti su altrettanti incidenti stradali, oltre ad una tabella con oltre 3mila segnalazioni di problemi che riguardano la sicurezza di Autopilot, il sistema di assistenza alla guida avanzata delle auto Tesla. La stragrande maggioranza dei rapporti riguarda gli Stati Uniti, mentre solo una piccola parte dei reclami e delle segnalazioni proviene da clienti europei o asiatici.

Il quotidiano tedesco è riuscita a contattare decine di diversi clienti, che hanno confermato di aver effettivamente presentato una segnalazione, ribadendo inoltre di aver sperimentato i problemi descritti nel rapporto. In alcuni casi, i clienti contattati hanno fornito all’Handelsblatt dei video a prova della loro testimonianza.

Il materiale includeva anche un prontuario di Tesla che spiega ai clienti come comportarsi in caso di reclami. Ad esempio, l’azienda istruirebbe i dipendenti a non copiare o incollare i rapporti sugli incidenti nelle email inviate ai clienti, né tantomeno in qualsiasi altra forma di messaggio testuale; i dipendenti – si legge nella guida – non devono nemmeno fornire informazioni potenzialmente imbarazzanti per Tesla per messaggio vocale. Queste informazioni devono essere rigorosamente trasmesse a voce per chiamata telefonica — banalmente perché è meno probabile che ne rimanga traccia.

“I dati dipingono l’immagine di un pioniere dell’auto elettrica che sembra avere problemi tecnologici molto più gravi di quanto precedentemente noto. Con il suo Autopilot, ad esempio. I file di Tesla contengono migliaia di segnalazioni su complicazioni con i sistemi di assistenza alla guida. Reclami riguardo a veicoli Tesla che frenano improvvisamente a piena velocità. O che accelerano improvvisamente”, ha scritto il direttore dell’Handelsblatt, spiegando perché abbia scelto di pubblicare l’inchiesta sul suo quotidiano.