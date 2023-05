Collagene di cartilagine di verdesca: nuovo studio sul potenziale in cosmetica

Il collagene di cartilagine di verdesca, un pesce cartilagineo presente negli oceani tropicali e temperati, potrebbe presto trovare applicazione nel settore cosmetico. La cartilagine di verdesca è ricca di collagene di tipo II, che è noto per le sue proprietà benefiche per la pelle e la cartilagine umana. Mentre il collagene di tipo II derivato dalla cartilagine di squalo è già utilizzato nel trattamento dell’artrite, la sua applicazione come ingrediente bioattivo nei cosmetici è ancora limitata.

Uno studio condotto da ricercatori taiwanesi ha valutato gli effetti di un gel contenente diverse concentrazioni di cartilagine di squalo azzurro sulla pelle umana. I partecipanti allo studio hanno applicato il gel sulla parte interna del polso per 10 e 20 minuti, mentre gli esperti hanno analizzato la pelle per valutarne l’idratazione, l’olio, la consistenza, il colorito e le rughe.

I risultati dello studio hanno mostrato che l’aggiunta di cartilagine di squalo idrolizzata ha migliorato significativamente l’idratazione, la consistenza e il colorito della pelle, riducendo l’olio e fornendo un effetto antirughe. Le formulazioni di cartilagine di squalo hanno dimostrato una maggiore efficacia rispetto al placebo nell’idratazione, nell’elasticità e nell’attenuazione delle rughe.

Tuttavia, concentrazioni più elevate di cartilagine di squalo hanno causato un cambiamento nel colore della pelle, rendendola più gialla e opaca. Nonostante questo, l’utilizzo di cartilagine di verdesca nelle formulazioni cosmetiche potrebbe aprire nuove prospettive nel settore.

L’uso della cartilagine di squalo azzurro o verdesca potrebbe fornire un’alternativa sostenibile e promettente per l’industria cosmetica. Tuttavia, ulteriori ricerche e studi sono necessari per comprendere appieno le potenzialità e le modalità d’uso di questo ingrediente innovativo. La sua applicazione potrebbe consentire lo sviluppo di prodotti cosmetici mirati all’idratazione, all’elasticità e all’attenuazione delle rughe, offrendo nuove soluzioni per la cura della pelle e la prevenzione dell’invecchiamento cutaneo.