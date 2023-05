Battle Royale: le prime clip dal nuovo doppiaggio italiano

Tempo fa vi abbiamo parlato della riedizione italiana del film cult Battle Royale, che ha avuto un fortunato passaggio cinematografico lo scorso anno dopo due decenni dalla clamorosa uscita in patria e la prima, quasi inedita, versione italiana. CG Entertainment si è adoperata, negli ultimi mesi, della nuova versione italiana da collezione della pellicola, che arriverà insieme al secondo capitolo della serie, del tutto inedito in Italia, anche con doppiaggio italiano. In primis nel cofanetto della serie CULT realizzato per gli startupper del crowdfunding realizzato tempo fa e ora in attesa dell’arrivo dell’agognata edizione da collezione. La data d’uscita effettiva non è ancora stata annunciata, ma il lavoro di adattamento e doppiaggio si è concluso: ecco le prime due clip (in realtà la stessa scena, più o meno breve); nei prossimi giorni dovrebbero arrivare altre clip in italiano.

Tratto dall’omonimo best-seller di Takami Koushun (ed. Mondadori), Battle Royale, al suo debutto in patria nel dicembre del 2000, generò grande scalpore per poi diventare una delle opere asiatiche di maggiore successo: il thriller distopico di Fukasaku è stato infatti distribuito in oltre venti paesi, entrando nella Top 10 dei maggiori incassi giapponesi. Battle Royale ha ottenuto il consenso della critica e del pubblico a livello internazionale, diventando a tutti gli effetti un cult contemporaneo. È considerato il survival movie precursore di successi come Hunger Games e la serie Squid Game, oltre ad essere stato nel corso degli anni fonte di ispirazione per altri grandi autori (tra cui Tarantino).

Questa la sinossi della pellicola:

42 studenti, una sfida all’ultimo sangue, un solo vincitore.

Giappone. La società è travolta da una crisi economica e sociale senza precedenti. 42 studenti sono stati selezionati per partecipare al programma annuale Battle Royale, voluto dal governo per disciplinare i giovani. Spediti su un’isola remota gli allievi ricevono un’arma con l’ordine di eliminare i propri compagni entro tre giorni. A sorvegliare questo crudele gioco è lo spietato professore Kitano. Ha inizio una battaglia all’ultimo sangue in cui il sopravvissuto sarà soltanto uno.

