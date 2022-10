Battle Royale: tutti i contenuti del Blu-Ray in 4K del crowdfunding

Domani, 20 ottobre, uscirà la nuova versione cinematografica di Battle Royale, e per l’occasione è stato lanciato anche un progetto crowdfunding per l’edizione in 4K da avere in Blu-Ray. Il progetto di crowdfunding Start-Up conterrà due Blu-Ray 4K Ultra HD, 4 Blu-Ray, un libro ed un NFT. Il prezzo è di 79,99 euro.

Ecco l’immagine della cover.

L’edizione numerata proposta con il crowdfunding START UP presenterà Battle Royale nella doppia versione, Theatrical e Director’s cut, entrambe restaurate, in Blu-ray 4K Ultra HD e in Blu-ray, per un totale di 4 dischi.

Il film viene presentato in versione doppiata in italiano ed in lingua originale con sottotitoli. L’edizione da collezione, inoltre, conterrà anche il sequel del film, Battle Royale II, presentato qui in Blu-ray sia nella versione Theatrical Battle Royale II: Requiem che nella versione Director’s cut Battle Royale II: Revenge (2 dischi) in lingua originale con sottotitoli. Ad arricchire ancora di più il prezioso cofanetto ci sarà un libro fotografico dedicato alla saga.

L’edizione sarà realizzata solo al raggiungimento di 500 copie pre-acquistate entro l’11 Novembre 2022 a questo indirizzo www.cgtv.it/film-dvd/battle-royale-directors-cut/ e sarà stampata in 1000 copie.

L’edizione conterrà:

– “Battle Royale” versione theatrical restaurata in Blu-ray 4K Ultra HD e in Blu-ray

– “Battle Royale” versione Director’s Cut restaurata in Blu-ray 4K Ultra HD e in Blu-ray

– “Battle Royale II: Requiem” versione theatrical in Blu-ray

– “Battle Royale II: Revenge” versione Director’s Cut in Blu-ray

– Packaging cartonato in formato Ecolbox con apertura a libro di 17,7cm x 26,7cm e spessore di 2,7cm

– Un libro fotografico e testuale

– NFT Battle Royale Complete: la prima collezione CG di NFT (non-fungible token) pensata per i sostenitori della campagna Start Up! I sostenitori del progetto potranno riscattare gratuitamente un NFT unico della collezione, che rappresenterà un’opera digitale 3D animata e che consentirà accesso a benefici esclusivi.

Ecco i contenuti speciali video:

extra di BATTLE ROYALE – theatrical edition

Making of

Dietro le quinte:

durante le riprese

i commenti del cast

le scene chiave

effetti speciali per le scene più violente

Masamichi Amano dirige la Filarmonica Nazionale di Varsavia che prova la colonna sonora del film

Kinji Fukasaku e i giovani attori del film

Video didattico che spiega le corrette regole del gioco

Conferenza stampa prima della proiezione pubblica del film

Presentazione del film al Tokyo International Film Festival (filmati d’archivio)

Trailers

extra di BATTLE ROYALE – director’s cut

Riprese dell’Edizione Speciale, filmati sul set del cast e della troupe riuniti per le riprese dell’Edizione Speciale

Masamichi Amano dirige Battle Royale (featurette d’archivio)

Intervista a Takeshi Kitano

Una nuova versione del video didattico per celebrare il compleanno di Kinji Fukasaku

Extra di BATTLE ROYALE II REQUIEM – theatrical

Making of

Audizioni e fasi di pre-produzione del film

Dietro le quinte:

Prove con il cast

Prova delle riprese

La guerra secondo il cast

Registrazione della colonna sonora

Buon compleanno Kinji

Galà di apertura con l’Orchestra

La Prima proiezione di Battle Royale II

extra di BATTLE ROYALE II REVENGE – director’s cut

Scena multiangolo

Kinji Fukasaku sul set di BR II

Kenta Fukasaku e il cast di BR II rendono omaggio a Kinji Fukasaku

Trailers