Alan Wake 2 solo in digitale? THQ Nordic si offre di realizzare la versione retail

Remedy ha annunciato ieri che Alan Wake 2 verrà pubblicato solo in digitale per abbattere i prezzi. THQ Nordic, però, si è già offerta di pubblicare la versione retail del gioco. Del resto, per il publisher austriaco non sarebbe neanche la prima volta, dato che si è occupata della distribuzione delle copie fisiche del primo Alan Wake ed in fondo sarebbe anche un modo per venire incontro alle esigenze di quella di utenza che vorrebbe poter mettere le mani sulla versione pacchettizzata del gioco.

In un tweet, il publisher ha sottolineato che sarebbe un onore poter avere questa opportunità e che molti apprezzano ancora il formato fisico.

@alanwake @remedygames I mean… we did the disc version of Alan Wake for PC back in the day ICYMI ;)

And just because ONE person (or company) does not love physical, there is plenty who still do. Give it some thought. We'd love to go at it again! Full circle and all.

— THQ Nordic in the Dark (@THQNordic) May 25, 2023