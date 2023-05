Alan Wake 2: nel nuovo trailer compare un volto familiare

Alan Wake 2 è tornato a mostrarsi qualche giorno fa in occasione del PlayStation Showcase con un nuovo trailer. I più attenti di voi avranno già notato, però, che oltre alla data d’uscita, il filmato nasconde qualcosa di ben più interessante: al minuto 0:52 del trailer è possibile scorgere un volto decisamente familiare. Si tratta di Max Payne, nella sua prima versione con il volto di Sam Lake, scrittore di Remedy autore di giochi come Alan Wake, Max Payne, Quantum Break e Control.

Chi ha avuto modo di notare questo piccolo dettaglio, si è subito lasciato andare ad ipotesi e speculazioni riguardo alla presenza di Max Payne nel gioco. Peccato che qualsiasi congettura sia stata velocemente smentita da un post da un post sul PlayStation Blog, in cui il poliziotto viene identificato come Alex Casey, un agente che accompagnerà Saga Anderson, la coprotagonista di Alan Wake 2, nella sua oscura indagine per Bright Falls e il Cauldron Lake. Un easter egg decisamente curioso, non trovate?

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che dovremo attendere solo pochi giorni prima di vedere nuovamente in azione Alan Wake 2. Il gioco, infatti, tornerà a mostrarsi con del gameplay in occasione del Summer Game Fest di Geoff Keighley, in programma per il prossimo 8 giugno.

Alan Wake 2 sarà disponibile a partire dal 17 ottobre 2023 su PS5, Xbox Series X|S e PC.