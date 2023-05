Iron Man: Jon Favreau rivela come fu scelto Robert Downey Jr.

Jon Favreau ha raccontato a Kevin Feige del primo incontro con Robert Downey Jr. e di come sia nato il suo ingaggio per Iron Man.

In una parte del multiverso esiste una versione dei Fantastici Quattro per il cinema in cui Robert Downey Jr. veste i panni del Dottor Destino. Perché è stato questo il primo ruolo Marvel a cui si è avvicinato il popolare attore, ma Jon Favreau ha di recente raccontato come il tutto abbia portato a far convergere Robert Downey Jr. verso la parte di Iron Man.

Ecco cosa ha rivelato Favreau in un confronto con il boss dei Marvel Studios Kevin Feige:

Ricordo che Robert aveva già avuto un incontro con te (Kevin Feige ndr) per la parte di Dottor Destino, o qualcosa del genere. Se non ricordo male doveva far parte del progetto sui Fantastici Quattro, giusto? Tutti lo conoscevamo, e ad un certo punto mi sono ritrovato di fronte a lui e mi sono detto ‘questa persona ha la scintilla, nei suoi occhi c’è tutto ciò che serve, è pronto per la parte’. E così siamo finiti a parlare nel tuo ufficio ed a immaginare la cosa prendere forma.

Jon Favreau iniziò a lavorare su Iron Man a maggio del 2006, ed a settembre Robert Downey Jr. fu ingaggiato come protagonista.