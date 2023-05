iOS 17 porterà numerose novità: ecco quali app verranno svecchiate

Durante il WWDC 2023, Apple presenterà l’atteso iOS 17, prossimo importante aggiornamento del sistema operativo degli iPhone. Sono attese diverse novità, tra cui alcune funzioni inedite: un diario per monitorare il benessere psicologico e probabilmente anche la possibilità di trasformare il telefono in uno “smart screen” quando lo schermo è bloccato.

Tutto qui? Nemmeno per idea. Secondo alcune nuove voci di corridoio, iOS 17 andrà a svecchiare moltissime app e funzionalità, tra cui Wallet, Dov’è, SharePlay e AirPlay, secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg. Si prevede che Apple presenterà in anteprima iOS 17 durante il keynote del WWDC il 5 giugno, ma l’aggiornamento verrà messo a disposizione di tutti gli utenti solamente qualche mese dopo, a settembre.

Il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha spiegato che l’app Wallet riceverà delle novità molto importanti, tuttavia non ha specificato quali. Stessa identica cosa per Dov’è, che riceverà alcune migliorie.

Apple sta inoltre lavorando ad alcuni miglioramenti della funzione SharePlay, sia per guardare contenuti con familiari e amici durante le chiamate su FaceTime, sia per quanto riguarda il protocollo di streaming wireless AirPlay. Il giornalista sostiene che Apple abbia parlato con le aziende proprietarie di alcune catene di hotel per fare in modo che gli iPhone possano proiettare, con AirPlay, le immagini sulle stanze di alberghi, navi da crociera, aerei e via dicendo.