BZero: lo yacht ecologico che utilizza l’idrogeno come fonte di energia

Il sistema BZero prevede l'utilizzo di un modulo di produzione di idrogeno che sfrutta acqua di mare filtrata e deionizzata per produrre idrogeno puro.

Arco Technologies Inc. e Baglietto hanno stretto una partnership per sviluppare il sistema di alimentazione a idrogeno del mega yacht BZero. Arco si occuperà della progettazione, produzione e integrazione di un rivoluzionario modulo a celle a combustibile per il sistema di alimentazione a idrogeno, che sarà utilizzato sui mega yacht di dimensioni superiori a 50 metri prodotti da Baglietto.

Il modulo Fuel Cell di tipo PEM progettato da Arco è fondamentale per il sistema BZero. Questo modulo filtra e deionizza l’acqua di mare utilizzando elettrolizzatori AEM alimentati da fonti di energia rinnovabile. L’idrogeno prodotto viene immagazzinato in bombole di idruri metallici a temperatura e pressione stabili e viene utilizzato per generare energia a emissioni zero.

David Zabetakis, CEO di Arco Technologies Inc., ha sottolineato l’importanza di questa tecnologia per la transizione energetica e la lotta ai cambiamenti climatici. L’introduzione di un modulo Fuel Cell a idrogeno rappresenta un passo significativo verso un futuro a basse emissioni di carbonio, e Arco è entusiasta di collaborare con Baglietto per portare questa tecnologia all’interno degli yacht.

Il sistema BZero prevede l’utilizzo di un modulo di produzione di idrogeno che sfrutta acqua di mare filtrata e deionizzata per produrre idrogeno puro. La produzione avviene tramite elettrolizzatori AEM alimentati principalmente da fonti rinnovabili, come pannelli fotovoltaici, al fine di massimizzare l’uso di idrogeno “verde”. La potenza prodotta viene controllata da un convertitore DC/DC e un set di batterie agli ioni di litio viene utilizzato per assorbire picchi e variazioni nella richiesta di energia.

Il prototipo sarà utilizzato per sviluppare le procedure operative, ottimizzare gli aspetti tecnici e ottenere le certificazioni necessarie per l’utilizzo del sistema a bordo e per la ricarica dei serbatoi di idrogeno da fonti esterne. BZero rappresenta un importante passo avanti verso un settore navale più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.