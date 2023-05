Barbie: nuovo trailer per il film con Margot Robbie e Ryan Gosling

Warner Bros. ha rilasciato un nuovo, folle trailer per il singolare live action dedicato a Barbie in uscita il 20 luglio.

“Vivere a Barbie Land significa essere perfetti, in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken” recita la breve sinossi di Barbie, il bizzarro live action dedicato alla bambola più famosa del mondo. Esce oggi il nuovo trailer della pellicola – che vi presentiamo in italiano e in lingua originale – in arrivo nelle sale cinematografiche della penisola a partire dal 20 luglio, distribuito da Warner Bros. Pictures.

La pellicola, realizzata dalla sceneggiatrice e regista candidata all’Oscar Greta Gerwig,vede protagonisti i candidati all’Oscar Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Barbie e Ken. Insieme a loro nel cast anche America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman e Will Ferrell. Fanno parte del cast del film anche Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya e il premio Oscar Helen Mirren. Gerwig ha curato la sceneggiatura del film insieme al candidato all’Oscar Noah Baumbach, ispirandosi alla celebre bambola omonima della Mattel, ce da più di sessant’anni ormai è entrata nell’immaginario comune.

Dopo lo scetticismo iniziale da parte del pubblico all’idea di un film sulla bambola (dopo decenni di soli cartoni animati dedicati al pubblico infantile), i trailer ufficiali hanno alimentato la curiosità non solo dei fan dell’icona Mattel ma anche di tutti coloro che si sono trovati a vederli, e i character poster da poco rilasciati hanno fatto il resto, mostrandoci tra l’altro molti volti noti in ruoli che non erano ancora stati svelati. La cosa più divertente in assoluto è che esiste una web-app ufficiale che permette a chiunque di “diventare” Barbie e Ken in uno di questi poster… e naturalmente oltre che coi selfie in tanti la stanno usando per creare meme e parodie con altri personaggi o personalità di nome Barbara e Ken. Trovate l’app a quest’indirizzo.

