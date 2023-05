The Flash: ecco il final trailer del film DC

Ecco il final trailer di The Flash, il film con Ezra Miller e Michael Keaton in uscita a giugno al cinema.

Era già stato mostrato online attraverso la sua versione cinese, ma, poche ore fa, la DC ha pubblicato anche in versione “occidentale” il final trailer di The Flash. Si tratta dello stesso filmato che era trapelato dalla Cina, solo che ora si può apprezzare in un’ottima risoluzione.

Ecco il trailer.

Il final trailer presenta delle nuove scene, considerando che si concentra meno sulla presentazione di Michael Keaton, e va a mostrare con più attenzione gli eventi iniziali che porteranno Flash a dover viaggiare nel tempo.

Nel trailer si vedono Barry e Bruce Wayne (quello di Ben Affleck) parlare di ciò che rappresenta il viaggiare nel tempo, e dei suoi rischi. Questo nuovo lungometraggio avrà all’interno anche dei character come Supergirl, e ci sarà il ritorno di Zod.

Ezra Miller sarà affiancato da Sasha Calle, Michael Shannon (“Bullet Train,” “Batman v Superman: Dawn of Justice”), Ron Livingston (“Loudermilk,” “The Conjuring”), Maribel Verdú (“Elite,” “Y tu mamá también”), Kiersey Clemons (“Zack Snyder’s Justice League,” “Sweetheart”), Antje Traue (“King of Ravens,” “Man of Steel”). E, soprattutto, ci saranno i Batman di Ben Affleck e Michael Keaton (“Spider-Man: Homecoming,” “Batman”).