Marvel’s Spider-Man 2: gameplay trailer dal PlayStation Showcase e periodo di uscita

In occasione del PlayStation Showcase di questa sera, Marvel's Spider-Man 2 è tornato a mostrarsi con un lungo gameplay trailer che rivela infine il periodo d'uscita

Il PlayStation Showcase si è concluso con un primo ed esteso gameplay trailer di Marvel’s Spider-Man 2. Il filmato, che trovate qui sotto, dura oltre 10 minuti e mostra alcune scene d’azione tra inseguimenti, scontri e fasi stealth. Il video si conclude, rivelando il periodo d’uscita. Marvel’s Spider-Man 2 sarà disponibile in autunno 2023 su PS5.

Come potete vedere, il filmato si apre con una breve sequenza ambientata nella foresta che mostra Kraven, uno dei villain più noti dell’universo di Spider-Man. Successivamente vediamo Peter Parker ricoperto da una tuta nera, potenziata dai poteri del simbionte che donano al protagonista nuove ed incredibili abilità. Infine, vediamo una sezione stealth che porta il protagonista ad intrufolarsi in un edificio ed un frenetico inseguimento con tanto di combattimenti in mare.

Vi ricordiamo anche che a metà maggio è stato pubblicato il fumetto prequel di Spider-Man 2 con Peter Parker, Miles Morales e Mary Jane impegnati ad affontare la terribile minaccia di The Hood, una storia che offre alcuni elementi e anticipazioni sulla storia di Marvel’s Spider-Man 2.