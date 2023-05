Agricoltura rigenerativa: Syngenta promuove sostenibilità e profittabilità

Durante il Mantova Food&Science Festival, Syngenta ha sostenuto l’importanza dell’agricoltura rigenerativa come soluzione per le necessità di sostenibilità e profittabilità nel settore agricolo. L’evento, intitolato “Open Science – Salute del suolo, cambiamento climatico e produttività agricola: parliamo di agricoltura rigenerativa”, è stato organizzato da Confagricoltura Mantova in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell’ambiente, la Regione Lombardia, il Comune di Mantova e Syngenta.

Syngenta ha presentato il suo programma “Open Science”, che mira a promuovere la ricerca scientifica aperta e la condivisione di conoscenze nel settore agricolo. L’azienda ha sottolineato l’importanza di preservare la salute del suolo, affrontare il cambiamento climatico e migliorare la produttività agricola attraverso l’adozione dell’agricoltura rigenerativa.

L’agricoltura rigenerativa è un approccio che mira a ripristinare e migliorare la salute del suolo, promuovere la biodiversità, ridurre l’impatto ambientale e migliorare la resilienza delle colture. Questo approccio si basa su pratiche sostenibili come l’uso di fertilizzanti organici, la rotazione delle colture, la gestione integrata delle infestanti e delle malerbe, nonché la conservazione delle risorse idriche.

Secondo Syngenta, l’agricoltura rigenerativa offre numerosi vantaggi sia per gli agricoltori che per l’ambiente. Questo approccio può migliorare la qualità del suolo, aumentare la resa delle colture, ridurre l’uso di pesticidi e fertilizzanti sintetici, nonché mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Inoltre, l’agricoltura rigenerativa può contribuire alla conservazione della biodiversità e alla protezione degli ecosistemi.

Syngenta ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra gli attori del settore agricolo, inclusi agricoltori, istituzioni governative, organizzazioni non governative e aziende del settore, per promuovere e implementare l’agricoltura rigenerativa. L’azienda ha sottolineato la necessità di investire in ricerca e innovazione per sviluppare soluzioni agricole sostenibili e incoraggiare la transizione verso pratiche più rispettose dell’ambiente.

In conclusione, Syngenta sostiene che l’agricoltura rigenerativa rappresenta una soluzione efficace per affrontare le sfide di sostenibilità e profittabilità nel settore agricolo. Attraverso il programma “Open Science” e la collaborazione con diverse organizzazioni, l’azienda si impegna a promuovere la ricerca e l’adozione di pratiche agricole sostenibili per creare un futuro più resiliente ed equilibrato per l’agricoltura.