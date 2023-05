Tartarughe: la Giornata Mondiale dedicata a questi animali amatissimi

Le tartarughe sono amate in tutto il mondo. Sono creature affascinanti che si trovano in ogni angolo del pianeta e sono presenti in racconti, mitologia e media popolari. Ogni anno, il 23 maggio, celebriamo la Giornata Mondiale delle Tartarughe. Questa giornata non solo esprime amore e devozione per questi animali, ma si impegna anche a proteggerli.

La Giornata Mondiale delle Tartarughe è stata istituita nel 1990 dall’American Tortoise Rescue (ATR), un’organizzazione no-profit dedicata alla loro protezione. Da allora, è diventata un’occasione per le persone di tutto il mondo per celebrare le tartarughe e mobilitare sforzi per la loro protezione e la salvaguardia dei loro habitat.

Quasi il 70% delle specie di tartarughe è a rischio di estinzione. Questo include specie marine come la tartaruga caretta, la tartaruga verde, la tartaruga liuto, la tartaruga di Kemp e molte altre. Anche molte specie di tartarughe terrestri sono minacciate, come la tartaruga radiata, la tartaruga sega-sega, la tartaruga di Ploughshare e molte altre. L’inquinamento, la pesca e la caccia sono le principali cause di questa grave situazione. È responsabilità dell’uomo porre rimedio a queste minacce.

Celebrare la Giornata Mondiale delle Tartarughe è un modo per combattere queste ingiustizie, per dare voce a questi animali e cercare di proteggerli e aiutarli. È importante informarsi, aumentare la consapevolezza e condividere le informazioni con amici e familiari. Ci sono molte cose che possiamo fare per contribuire. Possiamo imparare quali specie di tartarughe sono presenti nel nostro paese e quali sono a rischio di estinzione. Possiamo cercare modi per aiutarle. Anche se sembra poco, diffondere la consapevolezza su queste problematiche è un passo importante.

Inoltre, per celebrare in modo divertente la Giornata Mondiale delle Tartarughe, possiamo organizzare feste a tema tartaruga, creare dolci a forma di tartaruga, dipingere immagini o disegnare tartarughe. Coinvolgere i giovani e i bambini in queste attività è un modo efficace per sensibilizzarli e contribuire alla salvaguardia di questi meravigliosi animali. Le tartarughe sono creature speciali e la loro protezione è essenziale per la conservazione della biodiversità. Sostenere la Giornata Mondiale delle Tartarughe e agire in modo responsabile può fare la differenza per il loro futuro.