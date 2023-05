Offerte eBay: PlayStation VR2 in sconto con il coupon di maggio 2023

Le offerte eBay ci propongono uno sconto per PS VR2 con e senza Horizon Call of the Mountain, utilizzando il coupon di maggio 2023. Vediamo la promozione.

Le offerte eBay di oggi ci propongono uno sconto per un visore PlayStation VR 2 con e senza Horizon Call of the Mountain. Il prezzo per il visore, con il coupon MAGGIO23EDAYS, è di 535,49€, al posto di 629,99€. Il bundle con il gioco, invece, è disponibile al prezzo di 569,99€, al posto di 699,99€. Potete acquistare uno dei due prodotti cliccando sui box che trovate qui sotto:

PS VR2 è il nuovo visore di Sony per PlayStation 5 e non funziona senza la console. Include i due controller e tutti i cavi necessari per il collegamento alla PlayStation. Il bundle con PS2 VR e Horizon Call of The Mountain include in più il codice per scaricare il gioco.

