Fast X: trailer finale per la nuova avventura di Toretto

Fast X è oramai nei cinema, con risultati più che apprezzabili, ma anche dopo l’uscita ecco arrivare un nuovo trailer ufficiale italiano, di ben quattro minuti e mezzo, che riassume tutto quel che dovete sapere per prepararvi alla visione e sfrecciare verso la sala più vicina. Il video, difatti, riassume le info salienti pregresse necessarie e setta il tono per la visione, che fin da subito viene definita come spettacolare.

Dom Toretto e la sua famiglia, in questo decimo capitolo, si trovano di fronte all’avversario più letale che abbiano mai affrontato, una minaccia incombente che emerge dalle ombre del passato. In Fast Five del 2011, infatti Dom e la sua squadra hanno eliminato il famigerato boss della droga brasiliano Hernan Reyes e distrutto il suo impero su un ponte di Rio De Janeiro. Quello che non sapevano è che il figlio di Reyes, Dante, ha assistito a tutto questo e ha passato gli ultimi 12 anni a elaborare un piano per far pagare a Dom il prezzo più alto.

Il complotto di Dante spingerà la famiglia di Dom da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all’Antartide. Si stringeranno nuove alleanze e torneranno vecchi nemici. Ma tutto cambia quando Dom scopre che suo figlio di appena otto anni è l’obiettivo finale della vendetta di Dante.

Con la regia di Louis Leterrier, distribuito da Universal Pictures International Italy, Fast X è interpretato ancora una volta da Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena e Scott Eastwood, con nel cast la presenza ricorrente dei premi Oscar Helen Mirren e Charlize Theron. Il cast storico si arricchisce poi di nuovi ingressi d’eccezione, tra cui quello del premio dell’Oscar Brie Larson, di Alan Ritchson, Daniela Melchior e della leggendaria vincitrice dell’Oscar, Rita Moreno.

