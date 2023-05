AEW: Fight Forever, data di uscita ufficiale annunciata da THQ Nordic

AEW: Fight Forever ha finalmente una data d’uscita. Il nuovo gioco di wrestling dello studio giapponese Yuke’s e THQ Nordic, sarà disponibile a partire dal 29 giugno 2023 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch e PC. L’annuncio era stato anticipato da alcune indiscrezioni emerse in rete che alla fine si sono rivelate corrette. Il reveal della data è stato accompagnato dalla pubblicazione di un video, che trovate qui sotto e che mostra la star Kenny Omega e qualche breve spezzone di gameplay. Vediamo il filmato:

Annunciato a maggio dello scorso anno, AEW: Fight Forever è il nuovo gioco di wrestling dagli autori della serie Raw Vs. Smackdown. Il titolo includerà sfide giornaliere e settimanali, il multigiocatore cooperativo locale e tante modalità come Single, tag-team, 3-way, 4-way, ladder, Casino Battle Royale, Falls Count Anywhere, Unsanctioned Lights Out ed Exploding Barbed Wire Death, oltre a tanti minigiochi ed oltre 40 armi.

Leggiamo la descrizione ufficiale:

THQ Nordic e All Elite Wrestling hanno unito le forze con i prolifici sviluppatori di giochi di wrestling YUKE’s Co. Ltd. del Giappone per creare AEW: Fight Forever! Il gioco combina il nostalgico wrestling arcade con le mosse di All Elite Wrestling.

Con un grande roster di talenti AEW, molteplici tipi di match, una robusta modalità carriera, tonnellate di opzioni di personalizzazione, più di 40 armi e molto altro ancora! In arrivo su PS4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series S/X, PC e Nintendo Switch.