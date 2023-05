Una nuova azienda usa l’AI per parlare con i defunti

L’intelligenza artificiale non si limita più a migliorare i processi aziendali, la modellazione predittiva o il servizio clienti. Sta estendendo la sua portata a sfere più personali e intime dell’esperienza umana, una delle quali è la capacità di comunicare con persone nell’aldilà. Secondo Futurism, Seance AI, realizzata da un laboratorio di sviluppo software chiamato AE Studio, sfrutta la potenza delle API di OpenAI per rendere possibile tutto ciò. Al timone di Seance AI c’è il designer Jarred Rocks, che ha immaginato un prodotto che rende possibile l’impossibile: le conversazioni con i defunti. Il termine ” ‘seance’” si riferisce tipicamente a un incontro in cui si cerca di entrare in contatto con i defunti, e il nome di questo servizio è stato scelto con cura per catturarne l’essenza mistica. “Stiamo cercando di farlo sembrare il più magico e mistico possibile“, ha dichiarato Rocks a Futurism. Rocks ha sottolineato che l’obiettivo di Seance AI non è quello di mantenere una connessione permanente con il defunto: lo strumento di intelligenza artificiale facilita un breve scambio, consentendo alle persone di dire le parole non dette, di cercare conforto o di sentire momentaneamente la presenza di una persona cara. Secondo Rocks, si tratta di uno strumento particolarmente toccante per quei casi in cui una persona cara è morta inaspettatamente e non c’è stata l’opportunità di un addio adeguato.

Non resuscita nessuno, si imitano i toni di una possibile conversazione

Sebbene il concetto di Seance AI possa sembrare inquietante per alcuni, si tratta essenzialmente di un’applicazione compassionevole dell’intelligenza artificiale che cerca di alleviare il dolore della perdita. Questo servizio riconosce che “il lutto è un’esperienza profondamente personale e offre un approccio unico alla guarigione e alla chiusura”. Tuttavia, è importante riconoscere che la versione della persona amata creata da Seance AI non è una resurrezione, ma una rappresentazione guidata dall’intelligenza artificiale. Seance AI non si basa sulle conversazioni dei defunti stessi, ma genera le risposte in modo algoritmico sulla base dei dati forniti. Il sistema cerca di imitare, al massimo grado possibile, il tono di conversazione e i tratti della personalità del defunto. In sostanza, fornisce un ritratto fedele del defunto guidato dall’intelligenza artificiale sulla base delle informazioni che le vengono fornite. In una dimostrazione per Futurism, Rocks ha illustrato come Seance AI guida un utente che desidera comunicare con un defunto. All’utente è stato chiesto di fornire dettagli specifici sul defunto, tra cui il nome, l’età e la causa del decesso. Inoltre, la piattaforma ha permesso all’utente di selezionare e personalizzare i tratti della personalità che rispecchiavano accuratamente la persona amata e di indicare la relazione tra l’utente e il defunto, nonché tra il defunto e gli altri. Nel caso dell’individuo di Futurism che ha provato Seance AI, il servizio non è riuscito a dare un senso significativo di soddisfazione. Sebbene sia stato progettato per imitare una conversazione personale, l’interazione artificiale non è riuscita a soddisfare le aspettative emotive spesso associate a uno scambio finale. Il successo limitato dell’esperienza evidenzia la sfida di replicare la profondità e l’autenticità della connessione umana attraverso un’interfaccia di intelligenza artificiale.