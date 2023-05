Guardiani della Galassia vol.3: il video di Badlands di Bruce Springsteen in versione Marvel

Presente all'interno della colonna sonora di Guardiani della Galassia vol.3, Badlands di Bruce Springsteen è stato ripubblicato in versione Marvel.

Da qualche settimana è al cinema Guardiani della Galassia vol.3, e nel frattempo è arrivato in Italia con il suo tour Bruce Springsteen. Il cinecomics Marvel e la superstar del rock si sono incrociati nella soundtrack del nuovo film sui Guardiani della Galassia, e il boss ne ha approfittato per pubblicare Badlands (il brano presente nella colonna sonora) in versione Marveliana.

Ecco il video di Badlands che riprende temi e colori dei Guardiani della Galassia, e si rende, a sua volta, fumettoso.

Ricordiamo che Bruce Springsteen ha suonato la scorsa settimana a Ferrara ed a Roma, e ritornerà in Italia a brevissimo: il 25 luglio a Monza.

Mentre Guardiani della Galassia vol.3 sta proseguendo con la sua marcia al box-office, considerando che è già arrivato a 659 milioni di dollari. Nel film il celebre gruppo di improbabili supereroi galattici si sta ambientando sulla nuova base di Knowhere. Ma non passa molto tempo prima che le loro vite vengano stravolte a causa del passato di Rocket.