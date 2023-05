Alan Wake 2 uscirà ad ottobre 2023? Un leak sembra confermarlo

Alan Wake 2 potrebbe uscire a ottobre 2023. Stando a quanto riferito dal doppiatore di Alan Wake 2 – Matthew Porretta nel corso di un’intervista, la nuova creatura di Remedy Entertainment sarà rilasciata proprio in quel mese. L’informazione è stata condivisa durante una puntata del podcast Monsters, Madness and Magic, disponibile qui, al minuto 16:50.

Ovviamente, non si tratta di una comunicazione ufficiale. Anche se l’informazione si rivelasse corretta, tenete sempre presente che la data potrebbe anche subire una variazione. Per saperlo con certezza, dovremo attendere un annuncio da parte di Remedy che a questo punto non dovrebbe tardare ad arrivare. Considerando che il team ha confermato che il gioco arriverà entro il 2023, Alan Wake 2 tornerà di certo a mostrarsi in occasione dei prossimi eventi estivi e sarà proprio in quella cornice che molto probabilmente assisteremo all’annuncio della data d’uscita.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Alan Wake 2 è il più grande progetto mai sviluppato da Remedy. Si tratta del primo survival horror del team e vedrà il ritorno dell’attore Ilkka Villi nei panni del protagonista. Considerando che Remedy ha intenzione di esplorare il genere horror, le atmosfere di questo titolo saranno molto più oscure e angoscianti rispetto a quelle del primo episodio.

Alan Wake 2 sarà disponibile nel corso del 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.