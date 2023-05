Perfect Days: il trailer del nuovo film di Wim Wenders

Ecco il trailer di Perfect Days, il nuovo film di Wim Wenders in competizione al Festival di Cannes 2023.

Il nuovo film di Wim Wenders è in competizione al Festival di Cannes 2023, e da poco è stato lanciato online il trailer: il titolo del progetto è Perfect Days.

Ecco il filmato.

Il film vuole essere una riflessione commovente e poetica sulla ricerca della bellezza in ciò che facciamo e abbiamo intorno ogni giorno. Al centro della storia c’è il personaggio di Hirayama, che vive a Tokyo facendo l’uomo delle pulizie. Al di fuori del lavoro la sua vita è riempita dalla passione per la musica e per i libri. E poi adora scattare foto agli alberi. Ma una serie di incontri, poco alla volta, rivelerà qualcosa del suo passato.

Koji Yakusho è il protagonista di Perfect Days, mentre nel cast sono compresi anche Arisa Nakano, Tokio Emoto, Arisa Nakano, Aoi Yamada e Yumi Aso. La sceneggiatura è realizzata da Wim Wenders assieme a Takuma Takasaki. Il direttore della fotografia è Franz Lustig.

A produrre il film sono stati chiamati Koji Yanai, Wenders e Takuma Takasaki. Mentre il produttore esecutivo è Koji Yakusho. I co-produttori sono Reiko Kunieda, Keiko Tominaga, Kota Yabana e Yasushi Okuwa.